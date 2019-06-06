Владимир Путин рассказал о тенденции снижения инфляции в России

Президент России Владимир Путин отметил тенденцию снижения уровня инфляции в стране. Глава государства подчеркнул, что небольшой рост этого показателя в начале года был ожидаем и связан с повышением НДС. Об этом он рассказал в четверг, 6 июня, на полях Петербургского международного экономического форума.

— Что касается инфляции, то напомню, что в 2018 году она у нас составила для российской экономики очень неплохую цифру — 4,3 процента. В начале этого года она несколько подросла, но уже сейчас наметились тенденции к снижению, — сказал президент.

Глава государства привел данные Росстата за период с 28 мая по 3 июня, согласно которым инфляция составила 0,01 процента, а с начала года — 2,4 процента. В годовом выражении показатель составляет 5,08 процента.

— Пока так и происходит, пока мы наблюдаем именно то, на что рассчитывали, пока мы не ошиблись в своих прогнозах, — заключил Путин. Его слова приводит ТАСС.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Экономика России: растем, но падаем

Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Георгия Бовта:

Сообщив о «рекордном росте» за шесть лет российской экономики в 2018 году в 2,3 процента, он одновременно снизил прогноз роста ВВП на текущий год с 1,4 до 1,2 процента. И что нам с этого? (далее...)

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