ПМЭФ бьет рекорды. А экономика?

Нынешний (23 по счету) Петербургский международный экономический форум, как легко можно было предположить, вновь побил рекорды и по объему подписанных соглашений, и по числу участников. Чем еще он был примечателен?

Число подписанных во время форума соглашений достигло рекордной суммы — 3,1 триллиона рублей, количество соглашений и проектов — 650. По составу участников тоже рекорд: более 19 тысяч человек из 145 стран (в прошлом году — 17 тысяч из 143, тогда подписали более 500 соглашений и контрактов на 2,6 триллиона рублей). Владимир Путин посещает форум ежегодно с 2005 года, поэтому мероприятие идет по разряду «президентских». Сюда попасть не только престижно, но и необходимо: это те мероприятия, где многим предпринимателям и вообще людям, участвующим в принятии решений, «нельзя не быть, поскольку там все будут».

Ну а поскольку за паблисити, без которого нет, как известно, просперити, надо платить, то в этом году был установлен еще один рекорд по стоимости пакета для участников (аккредитация для прессы бесплатна, разумеется). «Стандартный» подорожал до 350 тысяч рублей, а пакет «премиум» — до 410 тысяч.

Большой удачей для организаторов стал приезд внушительной (более тысячи человек) китайской делегации во главе с самим председателем Си. Правда, многие из этих людей приехали не столько именно в Питер, сколько побыть в тени славы и величия председателя Си. Вдруг приметит.

На фоне разгорающейся американо-китайской торговой войны участие китайского лидера в форуме — это еще и важный месседж в том числе Трампу, встреча с которым у Си Цзиньпина и Владимира Путина запланирована на конец месяца на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Важен сам принцип солидарности Москвы и Пекина перед лицом Вашингтона. Тем более что в ходе нынешнего визита председатель Си назвал Путина своим лучшим другом.

Деловая программа была разделена на четыре тематических блока: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек прежде всего». Главная же тема форума заявлена так: «Формируя повестку устойчивого развития».

Нынешний (23 по счету) Петербургский международный экономический форум, как легко можно было предположить, вновь побил рекорды Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Было проведено более 120 мероприятий в разных форматах: пленарные заседания, панельные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки и даже теледебаты. Основным событием традиционно стало пленарное заседание, в котором (тоже по традиции) принял участие Владимир Путин. К нему присоединились генсек ООН Антониу Гутерреш, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини.

Выступление Путина было посвящено как российским, так и глобальным проблемам. Оно звучало современно и актуально. И его продолжают разбирать на цитаты, пытаясь предугадать, как та или иная фраза или даже шутка (в адрес нового президента Украины, например, который был неплохим актером, а никем другим пока не стал) отразятся на решении проблем в той или иной сфере.

Российский президент осудил растущий в мире (в основном с подачи США) протекционизм. По его словам, существующая система международных экономических отношений находится в кризисе, а глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики. Недвусмысленно намекая на Запад (прежде всего — Америку), он заявил: «Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами».



Путин предложил оградить от санкций товары первой необходимости, лекарства, медоборудование, а также системы для ЖКХ и энергетики. Однако, скажем честно, вряд ли даже столь здравая мысль будет поддержана нашими западными партнерами. Не для того же начинают торговые войны, чтобы тут же заключить мир.

По отношению к России президентом было высказано немало идей, обращенных в будущее. Так, правительству и РАН поручено подготовить проекты по развитию Центральной и Восточной Сибири, чтобы осваивать эти пространства как гигантский научно-промышленный центр и связующее звено между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР и Европы. Заявлено о поддержке развития высоких технологий, в самое ближайшее время появится указ о национальной стратегии в области искусственного интеллекта. Президент вновь повторил свою позицию по вопросам улучшения делового климата. Уже с 1 января 2020 года должны, в частности, прекратить действие все устаревшие нормативные документы.

В то же время сегодня неотъемлемой частью восприятия инвестиционного климата является для многих, увы, дело американского предпринимателя Майкла Калви, основателя инвестиционного фонда «Баринг Восток», вложившего в Россию не менее 4 миллиардов долларов. Многие инвесторы видят в этом диссонанс: с одной стороны, власти говорят (и даже пытаются что-то сделать по этой части) о недопустимости вмешательства силовых структур в бизнес, а с другой — многие видят в деле Калви элемент именно такого вмешательства в виде привлечения силовиков для разрешения чисто (как считают многие) арбитражного спора. Несколько весьма известных участников форума из числа крупных предпринимателей носили на груди значки с портретом Калви. А глава Счетной палаты Алексей Кудрин даже назвал это дело и арест давнего крупного инвестора в российскую экономику «шоком» для делового климата.

Из других «шоков» можно упомянуть и совпавшую по времени с проведением форума инициативу Верховного суда вообще отменить сроки давности по налоговым нарушениям, что может сильно повысить непредсказуемость условий ведения бизнеса в стране. А генпрокурор Юрий Чайка посетовал в очередной раз на недостаток у прокуратуры полномочий, призвав вернуть ей право ареста без суда.

Между тем, по словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, доверие бизнеса к правоохранителям и судам и так оставляет желать лучшего, снижаясь все последние годы (соответствующее исследование на основе опроса ФСО он на днях представил президенту). Его, доверия этого, скорее нет, чем оно есть.

Достижение макроэкономической стабильности в стране пока не привело к росту экономики. За десять лет наша экономика выросла всего на 8 процентов, хотя мировая в целом — на 47, а развитых стран — на 27. И есть опасения, что не мы станем пятой экономикой мира (задача поставлена Путиным), а динамично развивающаяся по 5 процентов в год Индонезия.

Надо сказать, что многие (в том числе правительственные чиновники и политики) в своих выступлениях на форуме были лишены излишнего оптимизма и говорили о серьезных существующих проблемах, спорили о путях их решения. Что ж, живая дискуссия, если она конструктивная, всегда полезнее мертвецкого единодушия. Кудрин спорил с Силуановым, глава бюджетного комитета думы Андрей Макаров — с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным (в том числе о том, почему министерство не заняло позицию по делу Калви). Звучало немало трезвых и нелицеприятных оценок, здравых предложений. Тот же Орешкин поднял вопрос об угрозе чрезмерного потребительского кредитования (в прошлом году его рост составил 23 процента), причем на фоне снижения реальных доходов населения, опережая рост номинальных доходов. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не увидела пока в этом угрозы надувания «кредитного пузыря».

Спорили и о роли национальных проектов — оживят ли они экономику. На деловом завтраке глава Сбербанка Герман Греф даже провел опрос среди участников на тему: «Смогут ли нацпроекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых?». Лишь немногим более 20 процентов (в большей степени чиновники) ответили утвердительно. Правда, на подкорректированный вопрос «Сможет ли реформа госуправления вместе с нацпроектами вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых?» уже 70 процентов ответили утвердительно. На другом мероприятии, когда зал спросили, кто верит, что страна сможет в ближайшие годы развиваться высокими темпами, ни один из присутствующих руку не поднял. А чего приехали тогда, спрашивается? Остается надеяться, что в следующем году на таком же форуме у собравшихся будет побольше оснований для оптимизма, а новые рекорды подписанных на мероприятии контрактов и соглашений будут конвертированы в такие же рекорды по темпам роста ВВП и благосостояния населения. Потому что не население для нацпроектов и экономики, а нацпроекты и экономика для населения.

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