Сергей Собянин пояснил лидерство столицы в национальном рейтинге инвестклимата

7 июня на Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив представило результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата среди российских регионов по итогам 2018 года. Москва в этом рейтинге стала лидером, заняв первую строчку.

Следом за столицей расположились Республика Татарстан, Тюменская область, Калужская область и Санкт-Петербург.

— В последние годы Москва стабильно была в десятке рейтинга. В позапрошлом году она стала третьей, в прошлом году — второй, — сказал в ходе встречи президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

После объявления результатов он обратился с вопросом к мэру Москвы Сергею Собянину о самых важных достижениях для города за прошедший год, которые способствовали лидерству в рейтинге.

По словам Сергея Собянина, улучшение инвестиционного климата — результат комплексных решений.

— Это огромная системная работа и власти, и бизнеса. Видно, как мы шли к первому месту, — сказал мэр Москвы. — Почему такое внимание к рейтингу, почему мы так трепетно к нему относимся? Наверное, потому, что это первый рейтинг, который дает оценку системной работы. Это инфраструктура бизнеса, финансовая поддержка бизнеса, административные барьеры в области бизнеса, коммуникации между бизнесом и властью. Это комплексные решения всех проблем. Этот рейтинг проверяется жизнью: видно, как соотносится с реальными вложениями в бизнес.

Подтверждают эти слова, как отметил Сергей Собянин, цифры.

— В первом квартале этого года инвестиции в основной капитал по сравнению с предыдущим годом увеличились на 25 процентов. Это гигантский скачок, — подчеркнул мэр.

Бизнес, по его словам, меняется: идет переход к новой эпохе, к новой экономике.

— И чрезвычайно важно, чтобы наши города и регионы были комфортными для людей. Бизнес идет туда, куда идут люди. А люди идут туда, где комфортно, — говорит Сергей Собянин. — Если мы раньше считали, что комфортная среда, социальная инфраструктура — это что-то такое вторичное для бизнеса, то сегодня мы абсолютно уверены, что это самое главное.

Чтобы развивать позитивные начинания, требуются ресурсы, вложения. Без этого не будет движения вперед. Как и без объединения усилий.

— Тогда будет и развитие городов, и регионов, и развитие бизнеса, — уверен мэр Москвы.

Результаты рейтинга складываются из 44 показателей, по которым и оценивается состояние инвестиционного климата. Всего существуют четыре направления оценки: институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства и показатели вне рейтинга.

Среди критериев — доступность процедуры регистрации собственности, доступ к инфраструктуре, подключение к электросетям; наличие сервисов для предпринимателей; меры финансовой поддержки для малого и среднего бизнеса, доступность арендных площадей.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в тестовом варианте был запущен в 2014 году. Первый полномасштабный рейтинг проведен в 2015 году. Тогда он охватил 76 субъектов страны. В 2016 году участие в рейтинге приняли все 85 российских регионов. Цель исследования — улучшить условия для ведения бизнеса, повысить конкуренцию в борьбе за инвестиции на уровне регионов.

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