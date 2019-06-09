«Спортивное лето московского школьника»: олимпийский чемпион дал старт новому проекту

Более 30 школ в семи столичных округах (ЮАО, СВАО, ВАО, ЦАО, ЗАО, СЗАО, ЮЗАО) присоединились к стартовавшему проекту «Спортивное лето московского школьника». В его рамках олимпийский чемпион Денис Кривошлыков посетил школу № 1220 в Останкинском районе, где провел зарядку с детьми и рассказал о начале своего пути в большой спорт.

Проект «Спортивное лето московского школьника» рассчитан на учеников 5–11 классов, которые смогут сдать нормативы ГТО, поиграть в стритбол, бадминтон, поучаствовать в веселых стартах и... встретиться с участником четырех Олимпиад, выдающимся гандболистом, чемпионом мира и Европы Денисом Кривошлыковым. В школе № 1220 бывший спортсмен провел для 100 детей утреннюю зарядку и рассказал о том, как он сумел стать игроком сборной России.

Дети больше часа слушали спортсмена, затаив дыхание. Денис Иванович рассказал, как, будучи московским школьником, посещал много спортивных секций в родном Кунцеве, пробовал свои силы на велотреке, гребном канале, в зале борьбы, на футбольном поле, пока не пришел в детско-юношескую школу по гандболу.

— В гандбол я влюбился сразу — на первой же тренировке. Поэтому каждому ребенку я посоветовал бы познакомиться поближе с разными видами спорта, чтобы понять, какой из них нравится больше всего. Только влюбленный в свое дело человек может добиться больших профессиональных успехов. Нужно начинать с малого, ставить перед собой цель и идти к ней, прикладывая усилия. Например, получил в школе четверку, ставь перед собой цель исправить ее на пятерку. Сначала я ставил перед собой цель попасть в сборную Москвы, потом в юношескую сборную СССР, затем в число лучших гандболистов России и мира, — делился своими секретами профессионального роста заслуженный мастер спорта.

— А для достижения цели нужно очень-очень много работать? — поинтересовались ребята.

— А по-другому вы не сможете достичь успехов в спорте, — парировал чемпион. — Нужно тренироваться и терпеть, терпеть и снова тренироваться, продолжать это делать, даже когда придут первые успехи. Наша сборная России по гандболу выиграла золотые и бронзовые медали Олимпийских игр (2000 и 2004 годов), потому что была феноменально физически готова, соперники уставали к 50 минуте матча, а мы могли играть в высоком темпе все 60 минут игры. Для этого мы тренировались по три раза в день так, что от усталости и боли в мышцах трудно было просто присесть на стул, — вспомнил молодость 48-летний ветеран российского спорта.

Проект «Спортивное лето московского школьника» рассчитан на учеников 5–11 классов Фото: Владимир Щербань специально для «Вечерней Москвы»

Кривошлыков охотно отвечал на детские вопросы, и только один из них поставил его в тупик: «Сколько мячей вы забили за сборную России?» Ответить на него трудно, потому что за такой статистикой в гандболе следят не так пристально, как в футболе, где забивают гораздо меньше голов за игру. О величии этого гандболиста говорят другие цифры. За сборную России он провел более 220 матчей, завоевал множество наград, в профессиональном спорте играл до 41 года не только за ЦСКА, но и за испанский клуб «Адемар Леон».

Кривошлыков до сих пор в отличной спортивной форме, потому что продолжает тренироваться для себя. Вес у него (что и 10 лет назад) — 77 килограмм.

— Не всем из вас суждено стать олимпийскими чемпионами, но вы должны запомнить, дети, что регулярные занятия физкультурой — залог хорошего здоровья и отличного настроения на долгие годы.

— Дети. Вам понравилась встреча с олимпийским чемпионом? — поинтересовались педагоги у школьников.

— Да! — дружно ответили дети, и каждый ребенок (в знак одобрения) задрал вверх большой палец.

Остался доволен встречей и олимпийский чемпион.

— Чем больше детей удастся увлечь физкультурой и спортом, внедрить в сознание ребят преимущества здорового образа жизни, тем здоровее будет наша нация, тем чаще будет играть гимн России на Олимпийских играх, — подвел итог встречи в интервью корреспонденту «ВМ» Денис Кривошлыков.

В рамках проекта «Спортивное лето московского школьника», координатором которого выступает Центр патриотического воспитания и школьного спорта, для детей 30 столичных школ также проведут мастер-классы по SNAG-гольфу, фитнес-аэробике, тэг-регби и шашкам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Щербань, директор ГБОУ «Многопрофильная школа № 1220»:

— Знакомство детей с профессионалами своего дела, безусловно, полезно для подрастающего поколения. На ярких жизненных примерах выдающихся людей ребенок может сделать вывод, какие усилия в нужном направлении надо приложить для достижения высокой жизненной цели. Рассказ Дениса Ивановича Кривошлыкова о его становлении как личности был интересен ребятам, хотя многие из них занимаются не гандболом, а другими видами спорта. Его биография интересна и тем, кто не собирается связывать свою жизнь со спортом.

ЦИФРА

246 учреждений образования, спорта и социальной защиты этим летом занимаются организацией досуга школьников в столице. Помимо проекта «Спортивное лето московского школьника» в столице также действует программа летнего детского отдыха «Московская смена». Она предназначена для ребят от семи до 14 лет. Под присмотром педагогов они посещают культурные и спортивные мероприятия, ходят в музеи и театры, участвуют в экскурсиях и мастер-классах.