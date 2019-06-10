Названы причины медленного роста реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов объяснил причины замедленного роста реальных доходов граждан.
По словам первого вице-премьера России, существуют два негативных фактора: рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике.
— Несмотря на то, что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы, — расчеты по кредитам и досчет на теневой сектор, — они тянут показатель реальных доходов вниз, — отметил Силуанов.
Он также подчеркнул, что по причине увеличения объемов кредитов люди стали тратить больше денег на уплату процентов.
Впрочем, министр отметил, что за первый квартал 2019 года реальные зарплаты россиян выросли на 1,3 процента, а в апреле — на 1,6 процента. При этом правительство ожидает роста зарплат в реальном выражении. Об этом пишет РИА Новости.
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