Уфолог рассказал, какова вероятность столкновения метеорита с Землей

Специалисты Европейского космического агентства обновили список объектов, которые представляют для Земли потенциальную опасность. Самой вероятной угрозой считают столкновение с нашей планетой астероида 2006QV89. Эксперты уверяют, что это может произойти уже 9 сентября этого года.

— Не факт, что он столкнется с Землей. На него могут влиять различные факторы, в том числе строение. Например, объекты, состоящие изо льда, при приближении к Солнцу меняют траекторию и теряют вес, — рассказал «Вечерней Москве» уфолог Юрий Сенькин.

Такое событие может произойти с вероятностью 1 шанс из 7000. На данный момент астероид находится в 6,7 млн км от нашей планеты. Его длина составляет 109 метров, а ширина — 48,5. Отмечается, что астероид не раз пролетал мимо Земли. В следующий раз, как утверждают эксперты, он приблизится к нашей планете в 2032 году.

Уфолог подробнее рассказал про вероятность столкновения метеорита с Землей.

— Мы не в силах отслеживать все опасные метеориты, которые внезапно появляются. У нас нет четкого мониторинга потенциально опасных объектов на подступах к планете Земля. Пока нет такой технической возможности. Так что столкновение вполне вероятно, возможность составляет 50 процентов. В случае попадания метеорита на Землю будет уничтожено все живое, — конкретизировал Сенькин.

Он добавил, что технологии все же совершенствуются. Может, метеориты будут с помощью ракетных установок перенаправлены, изменена их траектория. Грубо говоря, получится его «оттолкнуть».

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