Новые объекты на территории Национального космического центра построят за счет Москвы
Доля Роскосмоса в новом научно-производственном кластере, созданием которого госкорпорация занимается совместно с правительством Москвы, составит 25 процентов. Кластер появится вместе с Национальным космическим центром на базе завода имени Хруничева.
— Точно будет акционерное общество с распределением долей в зависимости от имущественного вклада, — рассказал ТАСС заммэра Москвы Владимир Ефимов. — По решению президента России, у Роскосмоса должна остаться доля не менее четверти в итоговом предприятии. Мы сейчас разрабатываем концепцию развития данной территории, после чего определимся с моделью управления.
Новые объекты построят на средства, выделенные из бюджета Москвы. Госкорпорация профинансирует обустройство предприятий и запуск необходимого производства. Экономический эффект для Роскосмоса от реализации проекта составит 44,6 миллиарда рублей.
Национальный космический центр соберет на одной площадке ведущие предприятия аэрокосмической отрасли. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, освобождение избыточных площадей, переход на современные технологии электро-, тепло- и водоснабжения снизит издержки организаций на 229 миллионов рублей. Кроме того, предприятия Роскосмоса, которые переедут в новый космоцентр, сэкономят на налоге на землю. Таким образом, общая экономия за год составит до 607 миллионов рублей.
Открытие Национального космического центра запланировано на 2022 год.
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