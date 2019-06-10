Ребенок из Ингушетии побил рекорд чеченского мальчика по отжиманиям

Ибрагим Льянов, шестилетний мальчик из Ингушетии, поставил два рекорда по отжиманию от пола. Он выполнил упражнение 4 445 раз.

Известно, что Ибрагим сделал указанное количество отжиманий за два часа.

Отметим, что рекорд был им побит задолго до завершения выполнения упражнений на отметке 3 720 раз. Однако на этом юный спортсмен не остановился и продолжил отжиматься, передает ТАСС.

Фиксация рекордов проходила на стометровой «Башне Согласия» в Магасе. За соблюдением правил следил главный эксперт Книги рекордов России в категории «Фитнес» Андрей Лобков.

Добавим, что Ибрагим за установление рекорда получил не только памятные сертификаты, но и двухкомнатную квартиру в Магасе.

Юный спортсмен указанным результатом побил рекорд пятилетнего чеченца Рахима Куриева, который почти за два с половиной часа отжался 4 105 раз.

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