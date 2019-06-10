Стали известны подробности съемок новой части «Гардемаринов»
В костюмах героев четвертой части «Гардемаринов» режиссера Светланы Дружиной используют драгоценности второй половины XVIII века. Об этом сообщил художник фильма по костюмам Игорь Дадиани.
Он также рассказал, что создатели картины уделяют большое внимание деталям. На вышивку одних только носовых платков ушло около двух месяцев.
— В фильме для нас было важно донести характер героя через его костюм. Мы также старались использовать настоящие драгоценности — украшения второй половины XVIII века. Все костюмы были пошиты на задействованных в фильме актеров, — приводит РИА Новости слова Дадиани.
Премьера новой части «Гардемаринов» ожидается в 2020 году. Сюжет картины рассказывает о Кинбурнской баталии — одном из эпизодов Русско-турецкой войны. В новой части легендарной серии главными героями стали дети гардемаринов, которые выполняют задание Екатерины II. В фильме также снимаются Дмитрий Харатьян, Кристина Орбакайте, Дима Билан и Михаил Боярский.
По словам режиссера, полнометражный фильм будет иметь также телевизионную версию.
Сейчас ведутся съемки эпизодов фильма в Петергофе, затем работа над проектом продолжится в Подмосковье, Москве и Крыму.
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