Ученые выяснили, как сон при включенном свете влияет на вес женщин
Американские ученые из Национального института экологических наук в Северной Каролине провели эксперимент и выяснили, что женщины набирают вес во время сна при включенном свете.
В опросе поучаствовали около 44 тысяч женщин в возрасте 35–74 лет по всей территории США. Они рассказали, выключают ли они на ночь свет или нет.
Оказалось, что 17 процентов опрошенных, которые засыпали при свете или телевизоре, поправлялись в среднем на пять килограммов в год. Сон при включенном электричестве увеличивает риск набора лишнего веса на 22 процента. В доказательство своей позиции специалисты собираются провести дополнительные эксперименты.
— Если результаты этого исследования — правда и они будут подтверждены, то это очень простое послание по поводу здоровья людей — выключайте свет на время сна, — цитирует автора исследования Дейла Сэндлера телеканал СNN.
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