Российские ученые начали проводить диагностику ДНК пациентов
Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке начал выполнять диагностику пациентов с помощью исследования ДНК. Об этом сообщил заместитель директора Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.
По его словам, с помощью современной молекулярной диагностики можно предугадывать развитие некоторых генетических заболеваний. На Дальнем Востоке это единственная лаборатория, которая может проводить подобные исследования.
— Можно определить предрасположенность к онкологическим заболеваниям или заболеваниям обмена веществ, — цитирует главу лаборатории ДНК-диагностики Анну Стенкову ТАСС.
Оборудование было приобретено за счет целевых средств из государственного бюджета в рамках программы развития ДВФУ и проекта по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов «5-100».
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