Стартовала продажа билетов на матчи чемпионата Европы по футболу — 2020
Футбольные болельщики с сегодняшнего дня могут купить билеты на матчи чемпионата Европы — 2020. Продажа билетов стартовала 12 июня на официальном сайте УЕФА.
Организаторы уточняют, что с одного зарегистрированного аккаунта можно подать заявку не более чем на четыре билета на один матч в течение суток.
Для нейтральных болельщиков в УЕФА намерены продать до полутора миллионов билетов. Заявки можно подать до 12 июля. Все билеты стандартно делятся на три категории: за воротами, на угловые трибуны и на центральные сектора.
Добавим, что сам ЧЕ-2020 пройдет в 12 городах разных стран Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Для покупки билетов необходимо пройти регистрацию на официальном сайте УЕФА.
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