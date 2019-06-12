Выставка «Россия в миниатюре» открылась в «Царицыно»
Экспозицию «Россия в миниатюре» расположили неподалеку от Большого Царицынского моста. Под экспонаты выделили территорию площадью в полтора гектара.
— На выставке москвичи и гости столицы могут увидеть самые известные достопримечательности России. В экспозиции представлены более 80 знаменитых мест нашей родины, в том числе архитектурные памятники: различные дворцы, храмы и другие сооружения. Все они изображены в масштабе 1:50, — поделились в пресс-службе музея-заповедника «Царицыно».
Основная задача выставки — увеличить популярность внутреннего туризма в стране и познакомить горожан с архитектурными памятниками нашей Родины.
— Объекты выставки создавались по указу президента Российской Федерации для развития отечественного туризма. Посетители «России в миниатюре» могут узнать множество новых мест для своих будущих путешествий, — рассказали в пресс-службе музея.
Для гостей экспозиции подготовлен специальный аудиогид. С его помощью посетители смогут подробно узнать о каждом экспонате. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.