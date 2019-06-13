Виртуальная реальность оживила исторических героев в приложении «Времена и эпохи»
Приложение для мобильных телефонов «Времена и эпохи» предлагает переместиться на одноименный фестиваль. Москвичей смогут порадовать три набора необычных открыток — они дополнены виртуальной реальностью, которая набирает обороты популярности во всем мире.
AR-полиграфия — новая технология, с помощью которой такие открытки оживают на экранах мобильных телефонов. Когда пользователь наводит смартфон на изображение, оно оживает и выдает впечатляющие анимации.
Открытки фестиваля выполнены в стилистике мероприятия. Главные герои — легендарные исторические персонажи. Создатели открыток предлагают наборы в трех тематиках различных эпох. Так, в мобильном приложении «Времена и эпохи» могут повстречаться викинги, рыцари Средневековья и другие представители старых времен.
Для того чтобы воспользоваться необычной опцией, нужно скачать на телефон приложение «Времена и эпохи». Кроме того, программа содержит много познавательных фактов о событиях прошлого, сообщает портал «Московские сезоны».
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