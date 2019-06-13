За что мы любим «Ну, погоди!»

Современная анимационная индустрия пыхтит, старается, удивляет, собирает миллионы долларов в прокате, а старый добрый «Ну, погоди!», согласно опросу ВЦИОМ, остается любимым мультфильмом россиян.

Как говорится, оцените показатели: 95 процентов респондентов рекомендуют мультфильм своим детям, 80 процентов смотрели все его выпуски, а 65 процентов называют «Ну, погоди!» лучшим и самым-самым.

Незатейливая «догонялка» стала той самой любовью навсегда. Почему? В чем секрет? Ответ: во всем. В героях, музыке, актерах, антураже, сценах, настроении, в том, что близко и понятно каждому, кому больше 20.

Вот, казалось бы, что особенного: волк, заяц, один убегает, второй догоняет. «Том и Джерри» в национальной интерпретации. Но нет, нет и нет! «Ну, погоди!» — мультфильм про быт и историю повседневности 70-х и 80-х. В этом и есть особая прелесть поистине народного мультфильма про волка-пэтэушника, хитрого зайца-интеллигента, прикидывающегося простачком. До боли узнаваемые места культурного досуга советских граждан — цирк, парк, музей, стадион, улицы в хрущевках. А эти треники и олимпийки...

Есть мультфильмы на все времена Фото: Кадр из мультфильма «Ну, Погоди!»

Аккуратная однушка, в которой обитает заяц, холостяцкая берлога волка. А какая знакомая мебель, какие машины! В каждой прорисованной детали — ушедшая эпоха. Далекая, но близкая.

А великолепный Папанов? А «Если друг оказался вдруг» Высоцкого, которую насвистывает вальяжный волчара? А Пугачева со своим «Айсбергом»? Примадонна тогда была на самом пике популярности, ее голос в мультфильме — одно из многих очень точных попаданий прямо в сердце человека брежневской поры. Олимпиада — из той же оперы. Значимые события и люди сделали мультфильм слишком «своим». А еще легкая ирония «Ну, погоди!» и непокорность — только за это можно любить эту незатейливую историю вечно.

В 2006 году режиссер Вячеслав Котеночкин списал «Ну, погоди!» на пенсию, решив, что мультфильм к тому времени потерял популярность. Поторопился... Пока живы те, кому близка его атмосфера, пенсионный возраст «Ну, погоди!» можно продлевать и продлевать.

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