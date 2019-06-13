Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как стать сумоистом сборной России

Корреспондент «Вечерней Москвы» в День России побывал на базе национальной сборной по борьбе сумо, принял участие в тренировке гигантов, чей вес превышает 200 килограмм, попробовал еду для настоящего сумотори и узнал, как ими могут стать московские мальчишки.

Сборная России готовится в Подмосковье к матчевой встрече со сборной Японии, которая состоится 16 июня в «Лужниках» в рамках Всероссийского олимпийского дня.

Что удивительно, россияне — фавориты этого поединка. В любительском сумо им нет равных в мире. Это значит, что в случае включения этого вида спорта в программу олимпиад, за что особенно ратуют японцы, сборная России по сумо может стать кузницей олимпийских наград. Но это перспектива радужная и отдаленная, а куда более мрачной стала реальность, когда корреспондент «ВМ» рискнул бросить вызов на ковре пятикратной чемпионке мира по сумо Ольге Давыдко.

Бой длился ровно три секунды. Могучая девушка весом под 150 килограмм и ростом под 190 сантиметров вытолкнула меня из круга (дохе) так, как пышнотелая учительница физкультуры первоклассника из спортзала.

— Нашли с кем бороться, — рассмеялся старший тренер сборной России москвич Юрий Голубовский. — И не советую соперничать с Ольгой интеллектом, у нее четыре высших образования, житейского ума — палата, настоящий лидер сборной России.

Опрометчиво бросать вызов пятикратной чемпионке мира по сумо Ольге Давыдко (справа) Фото: Алиса Дворникова

Это сейчас легенда мирового сумо 33-летняя крымчанка Ольга Давыдко приносит медали сборной России, а первое свое золото мирового первенства в тяжелом весе она выиграла в составе украинской сборной. На пять лет Ольга оставила большой спорт, похудела вдвое, родила двоих сыновей, а когда Крым снова стал русским, то приняла решение выступать за Россию. Примечательно, что медали она выигрывала на чемпионатах мира и по дзюдо, и по самбо.

— А почему вы решили остановиться на сумо? — спросил я у чемпионки.

— Потому что, на мой взгляд, сумо — самый грациозный вид спорта, — ответила Давыдко даже не моргнув. — Вы посмотрите, какие красивые приемы проводят сумоисты, а какая у нас растяжка...

Давыдко мгновенно села на шпагат и молниеносно поднялась с ковра. Такому шпагату позавидовала бы и балерина Волочкова. Соперничать в растяжке с пятикратной чемпионкой мира корреспондент «ВМ» даже не рискнул, а вот попробовать еду настоящего борца сумо — почему бы и нет?

Должен разочаровать тех, кто думает, что борец сумо съедает на обед минимум барана. Вполне себе обычный рацион по расписанию: завтрак — обед — ужин, на шведском столе для сборной России по сумо — овощные салаты, рыба, картофель и круассаны. Да и кушают сумоисты вовсе не жадно, скорее степенно и с расстановкой.

— Позвольте, а как же тогда сумоисты поддерживают боевой вес, если едят как обычные люди, а пашут на тренировках, извините, как лошади? — поинтересовался я у Голубовского.

— Для этого важны в рационе углеводы, высококалорийная еда, мясо, картофель, рис, но сумо — это не огромное количество поедаемой пищи, как многие считают, к тому же в сумо, как правило, приходят люди, склонные к полноте, которые во время постоянных занятий превращают массу тела в мышечную.

Стальные мышцы нужны сумоистам, чтобы в доли секунды вытолкнуть с ковра оппонента. Для этого нужны огромная сила, скорость и высокая функциональная готовность, а еще дух настоящего самурая, благодаря которому даже Давид может одолеть Голиафа по правилам сумо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Калеткин, главный тренер сборной России по сумо:

— Чтобы стать членом сборной России по сумо, необязательно с детства заниматься сумо. В национальной команде выступают ребята, которые в детстве занимались вольной борьбой или греко-римской, но, например, Руслан Багаев в секцию сумо пришел пухлым мальчишкой, а теперь он — двукратный чемпион Европы. Есть секции сумо и в моей любимой Москве. Например, в школе «Борец», куда принимают детей с 10-летнего возраста. Главное — желание заниматься спортом и побеждать. Чемпионами мира не рождаются — что по художественной гимнастике, что по борьбе сумо. Для достижения высокого результата важны генетическая и физиологическая предрасположенности к определенному виду спорта и упорные тренировки. Мальчики и девочки, склонные к полноте, могут найти себя в нашем виде спорта и добиться спортивных высот.

ЦИФРА

7 золотых медалей из 10 завоевала сборная России по сумо на ЧМ-2018 и первенствовала в командном зачете.

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