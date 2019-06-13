Физики нашли способ создать мощнейшие рентгеновские лазеры
Исследователи из Сколковского института науки и технологий совместно с зарубежными коллегами придумали, как существенно повысить мощность рентгеновских лазеров.
Данные лазеры применяют при изучении структуры материалов — они позволяют сделать фотографии молекул, микроорганизмов и тканей. При этом необходим ускоритель частиц либо особая плазменная среда. Однако в результате взаимодействия электронов с источником энергии падает мощность лазера.
Физики просчитали, что для повышения мощности лазера следует накачивать его сжатыми импульсами света, подстраивая частоту импульса под уровень интенсивности.
Как отметил один из авторов метода, профессор Сергей Рыкованов, найденное решение оказалось настолько простым, что ученые сначала сами в него не поверили, сообщается на официальном сайте Сколтеха.
Ранее сообщалось, что исследователи из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Стэнфордского университета (США) сумели на практике достичь предела громкости звука в воде.
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