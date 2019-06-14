Льготы для бизнеса предложили расширить в России
Министерство энергетики разработало проект постановления, расширяющий категорию льготников, которым доступен газ по сниженным ценам.
Известно, что на данный момент в нее входят представители малого бизнеса, если их оборудование не затрачивает более 15 кубометров газа в час. Речь идет о небольших магазинах, кафе и офисах.
В рамках нового проекта максимальный часовой расход газа предлагают увеличить до 42 кубов. В этом случае льготниками станут крупные магазины, рестораны и пекарни.
Примечательно, что сами газовики восприняли инициативу ведомства с недоверием, поскольку нововведение может привести к росту расходов, что рискует негативно отразиться на тарифах для населения. Не исключено, что будет спровоцировано торможение программы газификации региона. Об этом пишут «Известия».
Читайте также: Выпуск сжиженного природного газа в России планируют пятикратно увеличить