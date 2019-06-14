Елена Малышева ответила на критику выпуска своей программы о больных детях
Телеведущая Елена Малышева ответила на критику выпуска передачи «Жить здорово» о заболеваниях, вызывающих слабоумие у детей. Эпизоды программы «Мой ребенок — идиот» и тема выпуска «Откуда берутся дети-кретины» спровоцировали негативную общественную реакцию.
По ее словам, прежде чем критиковать программу, стоит сначала ее посмотреть. Она считает, что журналистика требует работать с первоисточником информации.
— Поэтому, пожалуйста, посмотрите программу, а потом позвоните. Вам понятно? — цитирует Елену Малышеву RNS.
В комментарии радиостанции «Говорит Москва» телеведущая заявила, что позвонившие ей журналисты «стали жертвами обмана».
Напомним, что данный эфир программы «Жить здорово» был воспринят ассоциацией «Аутизм — регионы» как оскорбление. Представители организации посчитали недопустимым использование настолько уничижительных слов в контексте разговора о больных детях.
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