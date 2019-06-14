Вырастет ли нефть до 150 долларов за баррель...

13 июня в Оманском заливе неподалеку от берегов Ирана были подорваны два танкера, перевозившие нефтепродукты. Судя по всему, магнитными минами-присосками.

Моряков, в том числе 11 россиян, эвакуировали иранские ВМС. Мировые цены на нефть одномоментно подскочили на 4 процента. США обвиняют в атаке Иран. А больше, мол, некому. Перерастут ли обвинения в военную операцию против этой страны? И что тогда будет с рынком нефти?

Это уже вторая атака на нефтяные танкеры в регионе. Предыдущая произошла 12 мая этого года. Тогда в порту ОАЭ нападению подверглись четыре судна. Вашингтон обвинил в нападении проиранские силы, Тегеран эти обвинения отверг. Нападение стало поводом для усиления военного присутствия США в Персидском заливе. Однако новую атаку это не предотвратило.

Один из подорванных минами танкеров связан с Норвегией (он получил три пробоины), другой — с Японией. Причем атака была произведена как раз в момент окончания визита в Тегеран японского премьера Синдзо Абэ, который пытался взять на себя роль посредника в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном. Япония стала одной и пострадавших стран после того, как с начала мая США ввели полномасштабные санкции против иранского нефтяного экспорта, запретив другим странам покупать иранскую нефть. До мая у Японии наряду с несколькими другими странами было временное разрешение от США продолжить импорт, но теперь оно истекло. Санкции же США ввели после того, как сами вышли из так называемой ядерной сделки с Ираном 2015 года (обещавшей снятие санкций в обмен на свертывание военной ядерной программы), обвинив Иран в ее нарушении и выдвинув ряд дополнительных требований (например, сворачивания еще и ракетной программы).

Одномоментно цены на нефть на фоне инцидента в Оманском заливе подскочили на 4 процента. Объяснение простое: торговля на биржах давно ведется роботами, действующими согласно заданным алгоритмам. Военный инцидент автоматически воспринимается как угроза поставкам. Однако повышение цен длилось совсем недолго, и уже через несколько часов цены вернулись к снижению. Потому что куда больший долгосрочный эффект на них сейчас оказывает угроза полномасштабной американо-китайской торговой войны и, как следствие, сокращение темпов роста мировой экономики, а также неуклонный рост добычи в самой Америке, который компенсирует и сокращение иранских поставок, и отчасти квотированное сокращение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, в котором участвует и Россия.

США обвиняют Иран, но войну начинать не спешат Фото: Скриншот видео на YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=0cIPQXZ7K1w)

Конечно, в случае полномасштабного военного конфликта в Персидском заливе (а через ведущий туда Ормузский пролив проходит до 30 процентов мировой нефти, поставляемой морскими путями), цены могут взлететь и до 140–150 долларов за баррель. Однако пока создается впечатление, что Америка не готова начать войну с Ираном прямо сейчас. В это, как видим, не верят и биржи. Несмотря на грозные заявления представителей администрации США и Конгресса и обвинения в адрес Тегерана. Видимо, американцам все же не до конца ясно, что там на самом деле происходит.

Вашингтон обвиняет Тегеран, выкладывая, например, снимки того, как иранские военные демонтируют неразорвавшуюся мину с японского танкера. Но разве это доказывает, что именно они ее туда установили? Почему не имеет права на существование версия, согласно которой мина была установлена в порту одной из арабских стран, где загружался танкер? Среди арабов полно врагов персов, ключевой из них — Саудовская Аравия, которая, возможно, хотела бы натравить Америку на своего главного регионального соперника. Известно, что норвежский танкер направлялся из ОАЭ на Тайвань, а японский — из Саудовской Аравии в Сингапур.

Но хотя полной ясности нет, госсекретарь США Майк Помпео уже заявляет: «По нашей оценке, за атаками стоит Исламская Республика Иран». Он также сообщил, что эта оценка базируется на данных разведки, на анализе использованного оружия, а также на том, что ни одна из неправительственных вооруженных группировок, действующих в данном регионе, не имеет достаточных ресурсов и квалификации, чтобы проводить подобные сложные спецоперации. Таким образом, как и ранее в отношении России в связи с инцидентом по отравлению Скрипалей в Великобритании, используются аргументы типа highly likely («наиболее вероятно»). К тому же, у Ирана уже есть опыт ведения «танкерной войны» в конце 80-х годов, во время вооруженного конфликта с Ираком.

В ближайшее время тем не менее США вряд ли пойдут на масштабный конфликт с Тегераном, хотя нельзя исключать отдельных точечных ударов по военным судам или катерам Ирана, которые действительно в последнее время активизировались в данном регионе. Но, скорее всего, инцидент будет задействован в качестве аргумента в давлении США на европейцев, с тем чтобы они, в свою очередь, не вводили в действие уже разработанный механизм проведения платежей за нефтяные поставки из Ирана в обход американских банков (а значит, и американских санкций). Вашингтон теперь еще настойчивее будет представлять Иран как «террористическое государство», препятствующее свободе судоходства в международных водах.

Однако стоит напомнить, что у истории уже было немало случаев, когда в результате цепи провокаций — вне зависимости от того, кто стоял за их организацией — ситуация выходила из-под контроля, скатываясь к масштабной войне. Вопрос, таким образом, состоит в том, как часто будут происходить подобные инциденты в зоне Персидского залива. Если они действительно еще повторятся, то американской администрации, которая сама во многом спровоцировала конфронтацию с иранским режимом, ничего не останется, как действительно применить силу, вздернув нефтяные цены до небес. За что, кстати, американский обыватель точно не скажет спасибо Дональду Трампу. Поскольку цены на бензоколонках США довольно жестко привязаны к мировым ценам и колеблются вместе с ними.

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