Директор Алибасова опроверг слухи о ссорах в группе «На-На»
Корреспондент издания «Вечерняя Москва» 14 июня узнал в разговоре с PR-директором Алибасова Вадимом Горжанкиным последние новости о группе и ее руководителе.
К Бари Алибасову 14 июня из близких в институт Склифосовского, где знаменитый продюсер проходит курс лечения после случайного отравления жидкостью для прочистки труб, никто не приходил. Его сын в рабочей командировке в Брянске, группа «На-На» еще вчера улетела из Москвы. Ребята звонили из аэропорта перед вылетом и, помимо прочего, просили передать своему «командиру», чтобы он выздоравливал и ни о чем не волновался — относительно работы «На-На» все идет так, как должно идти.
Горжанкин отметил, что в сети Интернет появился очередной «вброс», который стали муссировать СМИ — якобы музыканты устраивают дебоши и дерутся друг с другом, все перессорились, группа распадается.
— Это откровенная ложь, выдумка, абсолютно не соответствующая действительности! Мы все трудимся, готовимся к большому турне и ждем выздоровления Бари Каримовича, мы поедем в юбилейный тур вместе с ним! — заявил представитель Алибасова.
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