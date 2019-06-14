Замдиректора Театра кукол имени Образцова уволен с должности
Первый замдиректора Театра кукол имени С.В. Образцова Юрий Шерлинг был уволен. Об этом рассказала режиссер-постановщик Екатерина Образцова.
— Шерлинг был уволен за непредоставление документов о высшем образовании. Приказ уже висит в театре, — приводит слова Образцовой «Интерфакс».
Отмечается, что изначально конфликтная ситуация в театре возникла из-за поведения Шерлинга, который грубо вел себя с работниками учреждения.
Напомним: Государственный академический центральный театр кукол был создан в 1931 году. С первого дня его возглавлял советский российский актер, режиссер, театральный деятель Сергей Образцов.
Также ранее сообщалось, что марафон «Летние балетные сезоны» стартует 1 июля. На сцене Росcийского академического молодежного театра будут поставлены 10 спектаклей мирового балета, среди которых — «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и другие.
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