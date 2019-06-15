Археологи раскопали «британские Помпеи»
Британские археологи рассказали о находке, сделанной в Кембриджшире на востоке Великобритании, — поселении времен позднего бронзового века.
Поселение, получившее название Маст Фарм, можно считать одним из самых недолговечных в истории: оно просуществовало не более года и погибло в результате сильнейшего пожара. Благодаря такой трагичной судьбе поселение заслужило прозвище «британские Помпеи» по аналогии с римским городом, стертым с лица Земли в результате извержения вулкана.
Ученым удалось найти руины домов и целый ряд артефактов 3000-летней давности. Все это стало материальной базой для изучения обычаев и образа жизни людей того периода. В частности, археологи узнали, что дома круглой формы были построены на сваях, поскольку поселение располагалось на реке.
Другие подробности исследования британских археологов изложены в журнале Archaeology News Network.
Ранее сообщалось, что в центре исторического региона Каппадокия ученые нашли частично погруженный под воду древний город, которому около пяти тысяч лет.
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