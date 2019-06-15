Джона Сноу заставили извиниться за финал «Игры престолов»
В Сети появилась видеозапись с использованием кадров из последнего сезона «Игры престолов» — они смонтированы таким образом, будто главный персонаж сериала Джон Сноу извиняется перед разочарованными зрителями за неудачный финал.
В уста Джона Сноу авторы ролика вложили извинения за впустую потраченное время, а также напомнили еще один сериал с разочаровывающей развязкой — «Остаться в живых» (Lost).
Припомнили создателям «Игры престолов» и киноляпы, в частности, забытый в кадре стаканчик с кофе из популярной сети кофеен.
Под конец видео Джон Сноу призывает сжечь сценарий восьмого сезона «Игры престолов», написанный «дней за шесть», и забыть о нем навсегда.
Между тем Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу, после съемок финального сезона сериала отправился на лечение. Представитель Харингтона подтвердил, что актер решил воспользоваться перерывом в рабочем графике и отдохнуть.
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