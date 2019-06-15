Ученые заявили о вреде сна с включенным светом для женской фигуры
Сон с включенным телевизором или светом повышает риск развития ожирения у женщин. К соответствующему выводу пришли ученые, исследование которых было опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.
Специалисты из США провели анализ данных почти 44 тысяч женщин в возрасте от 35 до 74 лет. Исследование проводилось с 2003 по 2009 год. Условия сна были разделены на четыре категории: включенный в комнате свет или телевизор, освещение снаружи комнаты, небольшой ночной свет и отсутствие освещения.
По итогам эксперимента выяснилось, что наибольшее влияние на прибавку в весе оказала первая категория.
— Вероятность ожирения составила 22 процента, — заявил Дэйл Сэндлер, один из руководителей исследования.
Оказалось, что включенный свет или телевизор может увеличить вес тела на пять килограммов или более, передает «Российская газета».
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