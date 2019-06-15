Владимир Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое
Президент России Владимир Путин перед визитом на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии посетил резиденцию председателя КНР Си Цзиньпина. Глава государства поздравил его с 66-м днем рождения и преподнес лидеру Китая российское мороженное.
— Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию, — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сообщается, что российское мороженное полюбилось китайскому лидеру. Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина и отметил его высокую популярность в стране, передает агентство «Интерфакс».
Российское мороженное стало традиционным подарком председателю КНР. Три года назад Владимир Путин привез лакомство на саммит в Ханчжоу.
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