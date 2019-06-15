Финал конкурса исторических проектов «Времена и эпохи» состоится 16 июня
В воскресенье, 16 июня, в столице состоится финал конкурса исторических проектов фестиваля «Времена и эпохи». Об этом рассказали в пресс-службе Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
В финале будут представлены 20 самых полезных, необычных и значимых из 214 поданных заявок. Среди участников представители Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и других городов. Победитель получит один миллион рублей.
Площадкой торжественной церемонии станет «Ретроспектива фестиваля «Времена и эпохи». Она начнется в 11:00 на сцене, передает «Москва 24».
Напомним, что данный конкурс проводится уже в третий раз. Его целью является поддержка проектов, которые могут оказать значительное влияние на экспериментальную археологию, историческую реконструкцию и смежные дисциплины.
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