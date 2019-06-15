Цифровизация жулья

Неисповедимы пути жулья. Казалось бы, ушли в небытие мастера и мастерицы дурить наивных (обычно пожилых) москвичей звонками «из полиции», куда якобы попал внук (племянник, приятель, сосед или знакомый) и срочно требуются деньги на его освобождение. Для вящей убедительности трубка передается «внуку», который, рыдая вроде бы похожим голосом, просит немедленно принести деньги.

Но прогресс не стоит на месте. Цифровизация, о которой пока лишь мечтает наша отечественная экономика, уже вовсю используется новым поколением жуликов. Например, убедительнейшие просьбы о немедленной помощи (больным детям, бездомным стариками, инвалидам...) поступают на наши мобильники, планшеты и компьютеры в виде SMS или голосовых сообщений. Но это для самых из нас наивных. Для людей не очень доверчивых придуманы иные способы отъема денег, которые и не снились Остапу Бендеру.

Вот один из самых изощренных. Через мессенджер вы получаете сообщение из уже известного вам интернет-магазина, в котором список гаджетов, мебели, одежды и т.д. с очень соблазнительными скидками, доступными только вам, «постоянному клиенту». Понятное дело, вы оформляете заказ, с вашего счета списываются деньги... Увы, никаких товаров вам не видать, поскольку сообщение пришло с ложной копии интернет-магазина.

Для людей не очень доверчивых придуманы иные способы отъема денег, которые и не снились Остапу Бендеру Фото: Кадр из фильма «12 стульев»

Среди похожих приманок — приглашения на высокооплачиваемую работу, ну очень дешевые кредиты зарубежных банков, визиты фальшивых мастеров газовой службы, продавцов счетчиков. А вот одно из самых последних «изобретений» под названием «креминг». Это когда сотовый оператор списывает с вас счет за услугу, которую вы не заказывали. Обычно списывают небольшие суммы — 20–30 рублей, вряд ли вы обратите на такие списания внимание, но с миру по нитке — голому рубашка. Вы не поверите, но на улицах столицы вы можете встретить даже... продавцов метеоритов. И, представьте, покупатели находятся.

Словом, вариантов тысячи (в Москве аферист — профессия нередкая, по численности жулики занимают второе место после воров), а итог все тот же: банальный отъем денег. Известен и психологический портрет афериста: умелый лжец, закрытый человек, который склонен к перевоплощению. У афериста, как правило, живой ум, он изобретателен, но одновременно замкнут и эгоистичен...

Как не попасть к аферисту на удочку? В принципе, не так уж сложно, главный совет: не теряйте бдительности! Всегда помните о бесплатном сыре из мышеловки. С компьютерным жульем дело обстоит посложнее. Если коротко, вот что советуют специалисты. Помните, что у каждой платежной системы в Интернете есть электронные адреса магазинов-партнеров, пользуйтесь данной базой, во избежание неприятных моментов. Знайте, что в электронных просьбах о помощи больным, инвалидам, старикам обязательно должны присутствовать официальные адреса, телефоны органов опеки и попечительства, общественных фондов, которые могут подтвердить данную информацию. Всех способов не перечислить, поэтому не ленитесь, зайдите в Интернет, там есть необходимые сведения для противоборства жуликам и аферистам. И еще раз: будьте бдительны!

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