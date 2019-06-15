Восьмилетняя девочка погибла на карусели под Анапой
• 13:32 • 15 июня 2019
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Карусель немедленно остановили, родители ребенка вызвали скорую
Фото: pixabay.com
Восьмилетняя Азалия из Татарстана скончалась на аттракционе под Анапой.
Трагедия произошла вечером 9 июня в парке развлечений на Пионерском проспекте в Джемете. Девочка каталась на аттракционе Crazy Dance, когда ей стало плохо.
Карусель немедленно остановили, родители ребенка вызвали скорую, однако спасти малышку не удалось. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.
Следственный отдел по городу-курорту Анапе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю проводит проверку всех обстоятельств произошедшей трагедии, сообщает «Анапское Черноморье».
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