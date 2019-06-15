Замминистра обороны РФ Тимур Иванов открыл памятник военным медикам в Москве
В преддверии Дня медицинского работника заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов открыл в столице памятник военным медикам. Церемония состоялась в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени Петра Мандрыка. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
— Роль военного врача во все времена нельзя недооценивать. Эти люди, порой жертвуя своей жизнью, вытаскивали с поля боя своих раненых товарищей, — приводятся в сообщении слова замминистра.
Открытие монумента приурочили к 100-летию со дня открытия госпиталя Петра Мандрыка. Скульптура выполнена в виде коллекции из трех фигур в форме военных медиков разных времен начиная с 1919 года. В центре композиции находится сестра милосердия времен Гражданской войны с яблоневой ветвью, передает РИА Новости.
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