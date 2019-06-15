Алина Загитова представила новое показательное выступление
Олимпийская чемпионка, чемпионка России, Европы и мира по фигурному катанию Алина Загитова представила новое показательное выступление в рамках ледового шоу Fantasy on Ice. Номер доступен на YouTube.
Для номера российская спортсменка выбрала песню Билли Айлиш «Bad Guy». Она вышла на лед в темных легинсах и красной кофте.
Выбор композиции стал поводом для споров в Сети. Поклонники соперницы Алины Загитовой — Евгении Медведевой — считают, что она специально выбрала любимую песню конкурентки.
Хореограф Даниил Глейхенгауз опроверг данную информацию. По его словам, номер был поставлен еще до того, как Евгения Медведева в одном из интервью сказала, что «Bad Guy» является ее любимой композицией.
Читайте также: Фигуристка Медведева опубликовала танец-разминку с Туктамышевой