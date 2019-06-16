Порошенко обвинили в росте газовых тарифов на Украине
Бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в росте внутренних тарифов на газ. Соответствующее заявление в эфире одного из украинских телеканалов сделал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Запись выступления доступна на YouTube.
— Цены на газ выросли с 2014 по 2019 год на 1090 процентов. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740 процентов. Стоимость тепла выросла на 1225 процентов, — подчеркнул Медведчук.
При этом он отметил, что около 30 процентов всего населения страны не имеют возможности оплачивать такие счета. По словам политика, одним из факторов роста тарифов стало создание Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, появившейся вскоре после прихода Порошенко к власти в 2014 году.
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