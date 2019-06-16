Около 14 тысяч российских отцов взяли декрет в 2018 году
За минувший год возможностью взять декретный отпуск воспользовались менее 15 тысяч российских мужчин и 670 тысяч женщин. Об этом рассказал Андрей Коченов, председатель Совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка.
По его словам, по статистике в декретный отпуск уходят только два процента мужчин. При этом растет количество случаев, когда отец остается с детьми и становится единственным кормильцем.
— Это происходит по разным причинам, но ясно одно — отец должен получать ровно ту же поддержку со стороны государства, что и мамы-одиночки, — подчеркнул Андрей Коченов.
Кроме того, эксперт поддержал идею введения «отцовского капитала» при появлении третьего и последующего ребенка, передает РИА Новости.
Напомним, что 16 июня в России отмечают День отца.
Читайте также: Москва вошла в число лучших городов для отдыха с отцом