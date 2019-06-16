Семинары и мастер-классы пройдут в центрах «Мои документы»
Сразу несколько мероприятий организуют в центрах госуслуг «Мои документы». Для москвичей организуют семинары и мастер-классы.
В понедельник, 17 июня, во флагманском офисе ЦАО пройдет встреча «Автоматизация за один день (магазины, кафе, салоны красоты)». Во время мастер-класса преподаватели и руководители различных бизнес-проектов вместе с участниками разберут маркетинговые мероприятия. Встреча станет завершающей для курса «Продающий маркетинг».
В центре госуслуг Тверского района во вторник, 18 июня, состоится мастер-класс «Таежная тропа», в рамках которого можно будет посадить кедр. В этот же день в центре госуслуг района Преображенское пройдет встреча «Преображенская керамика», на которой каждый желающий сможет своими руками изготовить изделия из керамики.
Представителям бизнеса и тем, кто работает с персоналом, может быть интересен семинар «Тонкости подбора, или HR-фишки поиска успешных сотрудников», который состоится в среду, 19 июня, во флагманском офисе ЮЗАО, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, в центрах госуслуг пройдет ряд занятий по компьютерной грамотности.
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