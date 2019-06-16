Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота
Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что все процедуры обслуживания рейсов из Хабаровска в Москву будут тщательно проверены в связи с пропажей кота пассажирки.
Инцидент произошел 29 мая на рейсе Хабаровск — Москва. Согласно сообщениям СМИ, кот, летевший в багажном отделении, потерялся во время полета: хозяевам в Москве выдали пустую переноску.
В пресс-службе уточняют, что обращений от пассажирки в авиакомпанию не поступало. Однако на основании сообщений в различных социальных сетях, а также в некоторых СМИ авиакомпания намерена по собственной инициативе провести проверку всех процедур обслуживания рейса, прибывшего в этот день из Хабаровска.
Отмечается, что обслуживанием рейсов «России», в том числе и багажом пассажиров, в Хабаровске занимается аэропорт. А в московском Шереметьеве эти обязанности выполняет ООО «Шереметьево хендлинг», сообщает агентство «Москва».
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