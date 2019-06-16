Кот Бари Алибасова получил рекламные предложения на 150 тысяч долларов

За двое суток, прошедших с момента обнаружения кота Бари Алибасова по кличке Чуча, в адрес хозяев животного поступили рекламные предложения более чем на 150 тысяч долларов. Об этом рассказал Вадим Горжанкин, PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На».

— Пока искали Чучу, он стал настолько популярен, что всего за два дня с момента его возврата — с 14 по 15 июня — группе «На-На» поступил шквал предложений о съемках кота в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов, — пояснил Вадим Горжанкин.

По его словам, среди тех, кто проявил интерес к снятию кота в съемках, находятся детективное агентство, парфюмерный бренд и оператор систем видеонаблюдения.

— Кроме того, на повестке дня стоит вопрос об участии Чучи в грядущем гастрольном туре и съемке новых клипов группы «На-На», — добавил Вадим Горжанкин.

На данный момент с большинством рекламодателей было достигнуто принципиальное согласие. Тем не менее окончательное решение об участии Чучи в различных рекламных проектах будет принимать только его владелец.

Вадим Горжанкин также сообщил, что на волне популярности у кота появился собственный аккаунт в социальной сети Instagram.

Напомним, что канадский сфинкс по кличке Чуча, принадлежащий Бари Алибасову, пропал во время пресс-конференции, которая прошла в квартире продюсера 11 июня. Позднее животное было найдено в школе кунг-фу.

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