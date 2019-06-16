Восемь человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса под Воронежем
В субботу, 15 июня, в Воронежской области произошла авария, которая унесла жизни восьми человек.
В 20:26 на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск в Хохольском районе Воронежской области автомобиль Ford Focus, направлявшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус Volkswagen Transporter. В Сети уже появились кадры последствий происшествия.
В результате ДТП погибли восемь человек. Единственной выжившей в столкновении оказалась десятилетняя девочка. Она была доставлена в реанимацию, ее состояние оценивалось как тяжелое.
Согласно предварительной информации, у ребенка открытые переломы ног, переломы рук, закрытая черепно-мозговая травма. Малышка находится в областной детской клинической больнице номер 2 Воронежа.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал специальное распоряжение оказать пострадавшей всю необходимую помощь. Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе.
По имеющимся данным, автобус зарегистрирован в городе Острогожске Воронежской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает РИА Новости.
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