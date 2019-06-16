Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

Певица Светлана Лобода прокомментировала возникшую ситуацию с Сергеем Лазаревым на премии «Муз-ТВ».

Во время прямого эфира в Instagram один из ее поклонников поинтересовался, почему артисты поссорились. Светлана Лобода с неохотой все-таки ответила на вопрос.

— Ой, пусть сам расскажет. Люди такие разные, такие странные... и порой так странно себя ведут, — сообщила певица.

В итоге Светлана Лобода еще больше заинтриговала своих поклонников. Многие подписчики заметили, что звезды отписались друг от друга в Instagram.

Ранее сообщалось, что Сергей Лазарев оказался единственным артистом, который не смог показать свой номер зрителям премии «Муз-ТВ». Он получил награду «Лучший музыкальный альбом» и специальный приз за участие в Евровидении, однако из-за технических неполадок его выступление не состоялось.

Свои негативные эмоции певец выплеснул на Светлану Лободу. Очевидцы рассказали, что Сергей Лазарев сказал обладательнице премии «Певица года» несколько резких и даже нецензурных выражений.

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