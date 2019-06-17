Чего нельзя делать в первый день после Пятидесятницы

17 июня, на следующий день после Пятидесятницы, в православной церкви отмечается День Святого Духа. Также с понедельника начинается последняя в этом году Сплошная седмица. О сути этого дня, а также о том, что можно и чего делать нельзя, рассказывает «Вечерняя Москва».

На пятидесятый день после празднования Пасхи и воскрешения Иисуса Христа произошло очередное чудо: на апостолов снизошел Святой Дух. Люди знали, что Бог один, но существует в трех лицах — Отец, Сын и Святой Дух. К последнему и относится празднование.

По традиции в этот день нельзя выполнять работу в саду или огороде, а также делать хоть что-то связанное с землей. По поверьям считается, что это может повредить будущему урожаю. К запретам также можно отнести уборку в доме или на участке, стирку, шитье и другую деятельность, связанную с домашними делами. Рекомендуется собирать различные целебные травы, которые по поверьям следует освятить в церкви и хранить до следующего Дня Святого Духа.

Клирик храма Покрова в Красном селе протоиерей Дмитрий Пашков отметил, что элементы и большинство поверий никем не оговорены, их не требуют ни церковь, ни каноны, ни богослужебный устав.

— В нем существует минимальное количество бытовых правил поведения. Сон, личная гигиена, количество и качество выпитого не регулируются никоим образом, если не считать дней перед постом, в которые нельзя вкушать определенного рода пищу. В общем, у нас общедозволительный принцип права. Он гласит следующее: разрешено все, что не запрещено. Наш народ очень богобоязненный и благочестивый. Он присоединил ко всему этому массу правил поведения, которые немножечко отдают суевериями и магическими представлениями. Но все это, конечно, необязательно. Возможно, с этими запретами стоит бороться, — поделился отец Дмитрий.

Сплошная седмица проходит пять раз в год. Последняя идет перед Петровым постом. В данном случае седмица будет означать небольшое послабление после ограничений во время поста.

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