Более 1,3 тысячи столичных пар сыграют свадьбу 8 июля
Ко Дню семьи, любви и верности, ежегодно отмечаемому 8 июля, в брак планируют вступить более 1,3 тысячи столичных пар. Торжественные церемонии состоятся 5 и 6 июля — в воскресенье, в день праздника, органы ЗАГС не работают.
— Помимо марша Мендельсона, в эти дни новобрачные услышат пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять любовь и верность друг другу, как легендарные муромские святые — Петр и Феврония, — рассказала Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС Москвы.
Среди необычных площадок, на которых можно будет провести церемонию бракосочетания, — стадион «Спартак», Московский планетарий, «Москвариум» и театр «Школа современной пьесы», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.
Читайте также: Росстат назвал наиболее популярный возраст для свадьбы