Школьники смогут быстро узнавать результаты экзаменов через новый виджет
На портале mos.ru в личном кабинете появился новый виджет под названием «Государственная итоговая аттестация». С его помощью школьники и их родители смогут своевременно получать данные о результатах экзаменов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ).
По словам руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Эдуарда Лысенко, после настройки виджета итоги испытаний будут автоматически отображаться в личном кабинете пользователя портала. Более подробно об алгоритме настраивания данной и других опций вы можете узнать также на mos.ru.
Соответствующие уведомления будут приходить на электронную почту или появляться на экране смартфона при наличии установленного приложения «Госуслуги Москвы».
Приблизительные даты обнародования результатов по ГИА-9 (ОГЭ, ВГЭ) и ГИА-11 (ЕГЭ, ВГЭ) можно посмотреть на официальном сайте Регионального центра обработки информации города Москвы.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что основной период сдачи ЕГЭ завершился в Москве.
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