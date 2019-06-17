«Роскачество» запустит цифровую экспертизу телемедицинских мобильных приложений
С января 2018 года вступил в силу закон о телемедицине, согласно которому врачи могут помогать людям на расстоянии. Услуги для пациентов будут бесплатными.
Осенью 2019 года «Роскачество» выпустит исследование телемедицинских мобильных приложений и представит рейтинг лучших мобильных продуктов данной категории. Особое внимание специалисты уделят безопасности здоровья пациентов.
— Используя современные разработки, можно усовершенствовать систему медицинского обслуживания в целом. Этим и занимается телемедицина, — сообщил директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, профессор Сергей Морозов.
Он добавил, что услуга «врач-врач» позволит специалисту получить доступ к результатам обследований, произведенных в другом медицинском учреждении. Услуга «пациент-врач» помогает наладить взаимодействие докторов и лечащихся больных. Данное направление привлекло широкое внимание общественности.
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы проанализировал работу восьми телемедицинских сервисов «пациент-врач». Оказалось, что в 100 процентах случаев врачи беседовали с людьми с нарушением пропедевтических правил, а в 50 процентах случаев были даны неверные рекомендации.
Именно поэтому для корректного использования требуется разработка критериев оценки и методик обеспечения качества. Особенно актуальны такие разработки в контексте включения дистанционных услуг «пациент-врач» в программы ОМС, сообщили на официальном сайте «Роскачества».
— Телемедицину называют одним из самых быстрорастущих направлений здравоохранения. Она может уменьшить количество повторных госпитализаций, значительно повысить независимость пациента, избавив его от очередей и сохранив его время, тем самым существенно повлиять на доступность медицинских услуг, — рассказал заместитель руководителя «Роскачества» Илья Лоевский.
Читайте также: «Роскачество» дало рекомендации по выбору спортивных футболок