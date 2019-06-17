Минздрав назвал регионы России с наивысшей распространенностью рака
В Министерстве здравоохранения России рассказали, в каких регионах страны зафиксированы наиболее высокие показатели распространенности онкологических заболеваний по итогам 2018 года.
Выяснилось, что на первом месте данного списка оказалась Курская область со значением 3331,1 на 100 тысяч населения.
Вторую позицию заняла Республика Мордовия (3292,1 на 100 тысяч граждан).
В пятерку вошли: Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области.
Показатель распространенности злокачественных образований по стране в целом достиг в прошлом году 2562,1 на 100 тысяч человек.
По данным ведомства, за последние десять лет значение увеличилось почти на 40 процентов. Это связывают с ростом заболеваемости и более частым выявлением подобных недугов. Об этом пишет RT.
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