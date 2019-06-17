Депутат предложил вернуть производственную гимнастику на предприятия

В Госдуме обратили внимание на вопрос возможного возвращения физических упражнений в рабочее время. С инициативой выступил член комитета ведомства по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, который предложил вернуть производственную гимнастику на предприятия.

Депутат в первую очередь отметил, что трудоголизм, которым стали одержимы большинство граждан, желающих построить карьеру, вредит здоровью. Во многом это связано с тем, что у них не остается времени на спорт, что не позволяет вести активный образ жизни.

Причем речь идет не о профессиональном спорте, подчеркивает парламентарий.

— К сожалению, машины, самолеты, доступность быстрого транспорта выбивают нас из ритма, когда нужно в обязательном порядке пройтись, пробежаться, проехаться на велосипедах и так далее, — пояснил Свищев суть проблемы.

В связи с вышесказанным он призвал рассмотреть возможность предоставления работодателем своим сотрудникам «оказать такие услуги с приглашением квалифицированных тренеров, которые проведут ту же производственную зарядки».

Кроме того, самих работников нужно сподвигать к занятию спортом, а для этого предлагается стимулировать работодателей. Об этом пишет агентство «Москва».

Кстати, встреча с поэтом Георгием Каневским пройдет 27 июня в Доме-музее Марины Цветаевой.

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