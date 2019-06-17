Столичное УФАС возбудило дело в отношении популярной сети фастфуда
Управление Федеральной антимонопольной службы по столице возбудило дело в отношении сети фастфуда Burger King. Причиной тому стали неэтичные рекламные слоганы. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.
Внимание антимонопольной службы привлекли несколько слоганов рекламной кампании.
Слоганы были вынесены на обсуждение общественного совета по рекламе при Московском УФАС России, и большинство его членов признало рекламу неэтичной. По словам экспертов, в слоганах можно увидеть деструктивные призывы, агрессию и непристойные образы.
В ведомстве подчеркнули, что использование в рекламе бранных снов запрещено частью 5 статьи 5 Закона о рекламе, передает агентство городских новостей «Москва».
Рассмотрение дела назначено на 26 июня. В случае, если вина Burger King будет доказана, за каждое нарушение может быть наложен штраф до 500 тысяч рублей.
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