Кафе с ежами проверили специалисты
Специалисты проинспектировали столичное кафе с ежами. По итогам проверки выяснилось, что нарушений обязательных требований санитарного законодательства в заведении нет.
— Сейчас в кафе нет нарушений, которые бы позволяли его закрыть. Но я считаю, что это лишь временная отсрочка. В настоящее время разрабатывается нормативно-правовой акт об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, — заявила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.
Она уточнила, что документ должен поступить на рассмотрение до 1 июля. А когда постановление вступит в силу, предположительно, в январе 2020 года, можно будет применять меры по отношению к данным заведениям.
— В документе четко пропишут требования, касающиеся бесконтрольного физического контакта с животными. Кроме того, там будут жесткие требования к помещениям, в которых находятся животные, — добавила Зоя Зотова.
Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике уточнила, что недопустимо заставлять животных превышать их естественные способности, сообщили на сайте агентства «Москва».
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