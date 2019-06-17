Вера не предавала: что на самом деле связывало Беляева и Прыткову

Любопытное письмо-послесловие пришло в редакцию через несколько месяцев после публикации моего материала «Предвидевший будущее», посвященного непростой судьбе писателя-фантаста Александра Романовича Беляева. И хотя авторы его и предъявляли мне претензии, скажу честно: от того, что можно восстановить историческую правду, мне радостно, а еще радостнее — от того, что потомкам не все равно, что говорят об их предках.

Изучая жизненный путь Беляева, не один исследователь сталкивался с печальным моментом в его биографии — многократно описанном факте не просто расставания, а, в общем, бесчеловечного расставания второй жены писателя с ним, уже тяжело больным.

К этой истории отсылаются и многие поклонники творчества незаурядного писателя, и различные справочники. Вот типичный образец описания этой истории: «В 1915 году Беляев заболел костным туберкулезом позвонков, осложнившимся параличом ног. Тяжелая болезнь на шесть лет приковала его к постели, три из которых он пролежал в гипсовом корсете. Молодая жена его покинула, сказав, что не для того она выходила замуж, чтобы ухаживать за больным мужем». Молодая жена, по всем источникам, — Вера Прыткова (урожденная Былинская).

Конечно, возмущению нет предела — бросить больного мужа в такой момент! Историческую правду решили восстановить внуки Прытковой — Сергей Игоревич Прытков и Вера Игоревна Максюк. По варианту «все врут календари» разворачивалась эта история, и было бы нечестно не написать об этом.

«В.В. Прыткова (урожденная Былинская) — наша бабушка. Она действительно какое-то время жила в Смоленске вместе с матерью Маргаритой Сергеевной, отчимом Николаем Гавриловичем Знаменским и двумя сестрами. Ее отец В.В. Былинский умер, и после второго брака с Н.Г. Знаменским Маргарита Сергеевна со старшей дочерью Верой переехала в Смоленск. В Смоленске Вера Былинская училась в гимназии вместе с Анной Станкевич, впоследствии первой женой А.Р. Беляева.

После окончания гимназии бабушка училась в Московском Сиротском институте и, приехав на каникулы в 1908 году в Смоленск, через А. Станкевич познакомилась с А.Р. Беляевым; у них образовалась дружная компания, душой которой был А.Р. Беляев. Они много времени проводили вместе. Об этом знакомстве с А.Р. Беляевым имеются собственноручно написанные бабушкой воспоминания».

И правда — в семье хранится вполне дружеская переписка В. Былинской и А. Беляева по крайней мере до 1924 года, когда у них обоих уже были семьи.

А вот и выдержки из письма, написанного Беляевым из Ялты Вере Былинской 27 ноября 1922 года.

«…Неужели только шесть лет прошло с тех пор, как мы не виделись с Вами, а не шесть столетий? Наверное, мы оба переменились, но не изменились наши дружеские отношения. Я нередко вспоминал Вас и хотел узнать адрес. Наконец, нашел.

Так много пережито за эти годы, что не знаешь, с чего начать. Вы, вероятно, уже знаете, что я заболел костным туберкулезом спинных позвонков и три года пролежал, свалившись с параличом ног… (…) Как живут Марг. Серг, и Никол. Гаврил. (мать и отчим Веры Васильевны). Когда Вы вышли замуж? Очень рад, что Вы вспоминали обо мне. Теперь особенно ценишь друзей, а ведь мы с Вами были хорошими друзьями — не правда ли? (…) Шура Ром.».

«Ром» — это один из псевдонимов писателя. Впрочем, это деталь. Обратите внимание на интонацию — есть в письме особая нежность к адресату, что-то неуловимо романтическое. Вот и известный литературовед Зеев Бар-Селла, автор книги «Александр Беляев» из серии ЖЗЛ, не исключал между Верой и Александром романа. Каким он был — второй вопрос. В письме Александра Романовича есть и ностальгия, и трепетность, и явный призыв вспомнить о прошлом. И совершенно ясно, что расстались эти люди по-доброму.

И супругой его Вера не была. А путаница в источниках возникла, судя по всему, после того, как стали обнародованы воспоминания дочери Беляева Светланы, которая указывала, что вторую жену Беляева звали Верой.

«Однако Светлана пишет об этой женщине только то, что она была единственная дочь в семье и ее фамилию она не знает. У нашей же бабушки было две сестры, самые теплые отношения между которыми сохранялись до самых их последних дней», — указывают потомки Былинской.

Из другого письма Веры Былинской следует также, что их пути с Беляевым разошлись в 1913 году: «Я начала работать в школе, целиком захватила меня эта работа, и я потеряла из вида своего друга». Однако предательства она не совершала, и это главное.

У Веры Былинской жизнь была яркой и достойной. Она получила звание заслуженной учительницы РСФСР, была награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы». И то, что на ее имя долгие годы падала тень мутноватой истории, горько. Но время все ставит на свои места, и это хорошо.