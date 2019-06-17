Скандальный блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы

23-летний депутат Госдумы Василий Власов назначил своим помощником по работе с молодежью известного YouTube-блогера Юрия Хованского.

По словам молодого парламентария, популярный видеоблогер будет содействовать общему делу на общественных началах. Власов отметил, что на канале Хованского есть множество роликов, в которых поднимаются социально значимые вопросы.

— Это сравнение продукции дорогой и экономкласса, сравнение продукции экономкласса, что выбрать лучше студенту, если ему необходимо где-то покушать, — привел пример депутат.

Он в целом отметил ориентированность Юрия на молодых людей, что видно и по его смешным роликам и проектам типа «Шаверма-патруль».

— Мне кажется, что такой видеоблогер, как Юрий Хованский, сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческом процессе, — заявил Власов и отметил, что блогер сможет выступать в роли эксперта на обсуждениях, касающихся молодежной повестки.

В этом Хованскому поможет его многочисленная аудитория, которая насчитывает почти четыре миллиона подписчиков. Об этом пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что 29-летний блогер известен в первую очередь скандальными выходками. К примеру, однажды на одной из вечеринок он подрался с рэпером Noize MC.

Кроме того, Хованский записал ролики оскорбительного содержания про предпринимателя Олега Тинькова и неоднократно высмеивал звезд отечественного шоу-бизнеса в своих пародийных видео.

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