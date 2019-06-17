СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве
Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух человек в пожаре, произошедшем на севере Москвы. Об этом сообщила старший помощник главы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.
— По данным следствия, 17 июня в квартире жилого дома, расположенного на улице Адмирала Макарова, произошло возгорание. После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 1949 года рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, — сообщила она.
Для того, чтобы определить причины возгорания, следователи назначат пожарно-техническую экспертизу, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что при произошедшем пожаре сотрудникам МЧС удалось спасти 14 человек, включая двух детей.
Читайте также: Пять человек спасли в результате пожара на северо-востоке Москвы