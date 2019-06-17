Светлана Хоркина: Москва меня любит, и это чувство взаимно

Во время главного спортивного праздника лета — Всероссийского олимпийского дня, который прошел в «Лужниках», — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в интервью корреспонденту «ВМ» рассказала о развитии спорта в столице. Она вспомнила, как покоряла Белокаменную.

— Светлана Васильевна, на ваш взгляд, хорошо ли развиваются физкультура и спорт в Москве?

— В Москве, наверное, как нигде в мире внимательно относятся к развитию физкультуры, разных видов спорта, причем не только олимпийских. Этому примеру, надеюсь, последуют и другие регионы страны. Но и в столице все-таки тоже есть проблемы, связанные со спортом. Это я про любимую мою спортивную гимнастику. В последние годы закрылись много залов, родители с детьми теперь не знают, где можно заниматься. Уверена: необходимо вернуть зал спортивной гимнастики, существовавший на стадионе «Динамо». После длительной реконструкции стадиона он так и не был открыт. Казалось бы, спортсменку ЦСКА не должны волновать проблемы спортобщества «Динамо», но у меня сердце болит за спортивную гимнастику, понимаете? Хочу поблагодарить министра обороны Сергея Шойгу, который отреагировал на мое письмо, теперь в Ватутинках стоит красавец — комплекс спортивной гимнастики. Теперь здесь воспитывают будущих...

– Хоркиных и Немовых?

— А что в том плохого? Пусть в столице будет больше спортивных площадок, где смогут заниматься физкультурой и спортом юные москвичи и гости столицы. Спортивная гимнастика — очень социальный вид спорта: чтобы им заниматься, не нужно сильно тратиться на спортивную амуницию. Надо только купить ребенку купальник, майку, трусы и вперед — в спортзал! Да, спортивное оборудование требует денег, но эта проблема решаема, судя по тому, какие масштабные задачи блистательно решает мэр Москвы Сергей Собянин по благоустройству нашей любимой Москвы. Надо уделить пристальное внимание спортивной гимнастике, потому что это — база для всех видов спорта.

— С какого возраста теперь принимают детей в секции спортивной гимнастики?

— Постигать азы гимнастики можно с трех лет. Получив начальное гимнастическое образование, ребенок вправе выбрать любой другой вид спорта, где сможет проявить себя, обладая координацией, пластикой, научившись переносить физические нагрузки.

— За что вы любите Москву?

— Я родилась в Белгороде и мечтала стать олимпийской чемпионкой. Чтобы реализовать мечту, мне надо было попасть в сборную СССР, а значит, переехать в столицу. Конечно, ничто не заменит в душе маленькую родину, где я делала первые шаги, но теперь и Москва стала мне очень родной и любимой. Здесь я поняла, что она, действительно, слезам не верит. Много я пролила слез, боролась с трудностями, чтобы стать тем, кем стала. По сути, я ехала в столицу на голое место. Но Москва любит тех, кто привык трудиться, мастеров своего дела, настоящих профессионалов. Меня Москва полюбила, и это чувство взаимно. Горжусь тем, что работаю в столице нашей родины, мне здесь комфортно, и я очень рада всем изменениям, которые тут происходят. Очень хорошо помню 90-е годы, когда кругом были железные ларьки, грязь на улицах — это был какой-то кошмар. Но прошли годы, Москва словно помолодела и стала такой неописуемой красавицей...

— Ваши любимые места в Москве?

— Люблю Красную площадь, где проходят все самые значимые праздники нашей великой страны. Еще мне очень нравится Крылатское, потому что именно туда я приехала в 90-х, когда пригласили в молодежную сборную СССР. Кажется, каждый миллиметр земли я там знаю. Крылатское стало моим трамплином к олимпийскому пьедесталу.

СПРАВКА

Светлана Хоркина

Родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Российская гимнастка. Заслуженный мастер спорта. Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях. Тринадцатикратная чемпионка Европы. Заместитель начальника ФАУ МО РФ ЦСКА.

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